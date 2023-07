Angela Celentano | resta ancora aperta la pista turca ma serve tempo

(Di domenica 30 luglio 2023) Il gip del tribunale di Napoli ha concesso una proroga di altri sei mesi per le indagini relative alla. L'avvocato della famigliaa ilGiornale.it: "Probabilmente servirà altro

Esattamente come altri due casi clamorosi del nostro passato recente, il mistero della piccolasparita sul monte Faito e quello di Denise Pipitone. Anche qui si sono battute mille ...... dalla scomparsa della cantante rock Greta Spreafico alla tragica storia di Marzia Capezzuti e il caso Liliana Resinovich, oltre ai sempre attuali misteri die appunto Emanuela ...E così, quando nei giornali e nelle trasmissioni tv nazionali sente parlare di bambine scomparse comee Santina Renda, di genitori che non si arrendono e di strumenti innovativi per ...

Generale dei carabinieri in congedo e biologo: “Il tempo che passa è il vero nemico. La tempestitvità delle indagini è fondamentale” ...La criminologa: chi sono i predatori dei minori e cosa ci dice la letteratura scientifica. I casi mai risolti e gli allontanamenti volontari ...