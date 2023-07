(Di domenica 30 luglio 2023) (Adnkronos) – Un uomo della Georgia èa causa di una rarissima. A darne notizia è stato il dipartimento della sanità pubblica locale. “E’per un’infezione da Naegleria fowleri, che distrugge il tessuto cerebrale, causando gonfiore dele di solito il decesso” fa sapere il dipartimento, aggiungendo che probabilmente la vittima è stata infettata mentre nuotava in uno stagno o lago d’acqua dolce. La Naegleria fowleri è un’chesolo in acqua dolce, infetta solo circa tre persone negli Stati Uniti ogni anno, ma queste infezioni tendono ad essere fatali. Solo 154 casi sono stati confermati dal 1962 al 2021 e solo quattro di questi sono sopravvissuti, secondo il dipartimento di sanità pubblica. Le ...

Ameba mangia cervello, un morto: cos'è, sintomi, dove vive

