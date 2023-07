(Di domenica 30 luglio 2023) "Questa è casa mia, è dove sono cresciuto e dove ho iniziato a giocare a tennis". Casa dolce casa.è il nuovo campione di(ATP 500) grazie alla vittoria ottenuta in finale in ...

"Questa è casa mia, è dove sono cresciuto e dove ho iniziato a giocare a tennis". Casa dolce casa. Alexander Zverev è il nuovo campione di(ATP 500) grazie alla vittoria ottenuta in finale in due set contro Laslo Djere col punteggio di 75 63 . "E' un'emozione incredibile, davvero difficile da descrivere a parole", ha dichiarato ...È una vittoria, però, ancora più speciale, perchévede nuovamente trionfare un tedesco ...fuori dai primi 100 alla vigilia del Roland Garros parte ufficialmente da qui la rincorsa alin ...Cosa vuole il presidente russo Vladimir Putin in cambio di unnell'alveo dell'accordo E se ... come l'utilizzo dei porti di, Rostock Rotterdam, Rijeka, Capodistria o anche Trieste. ...

Amburgo, ritorno al successo per Alexander Zverev SuperTennis

'Questa è casa mia, è dove sono cresciuto e dove ho iniziato a giocare a tennis'. Casa dolce casa. Alexander Zverev è il nuovo campione di ...AMBURGO - Quinta finale in carriera per Laslo Djere, la seconda in un ATP500. Domenica sfiderà Alexander Zverev, che torna a giocarsi un titolo per la prima volta da Madrid 2022 ...