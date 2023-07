Altro che transizione ecologica | con questo governo il disastro è assicurato Decarbonizzare il Paese | la destra ne parla per evitarlo

(Di domenica 30 luglio 2023) Stai a vedere che sulla, il cambiamento climatico e la decarbonizzazione, labluffa. A lasciarlo pensare è l’analisi della comunicazione politica sul clima, realizzata dall’Osservatorio di Pavia per conto di Greenpeace Italia che mette a nudo le contraddizioni sul tema da parte dell’attuale maggioranza. “Sebbene i principali leader politici italiani parlino molto poco di crisi climatica, quando il discorso affronta la decarbonizzazione sono gli esponenti dei partiti die delrne di più, ma quasi sempre per esprimere posizioni ambigue o contrarie allaenergetica di cui abbiamo urgente bisogno”, si legge nel rapporto. Un’analisi fatta guardando a tutte le dichiarazioni sull’argomento da parte di tredici ...

Pochi giorni fa unincidente simile in Thailandia. Le fiamme avrebbero fatto esplodere i ... L'esplosione ha danneggiato case, negozi e automobilisi trovavano nelle vicinanze. Inoltre, ...La Russia non può rispettare un cessate il fuoco in Ucraina, perché Kievsta cercando di attaccare". E sulla Nato " La Russia non vuole lo scontro diretto con la Nato , ma se qualcunlo ...In collegamento c'era Vittorio Sgarbici è andato giù pesante contro una misuraha provocato più danni. Caldo e temporali, cosa pensano gli italiani. La verità di Ghisleri 'Sul ...

Altro che meditazione zen: ad allenare la mia pazienza ci pensa un volo Lamezia Terme-Linate Il Fatto Quotidiano

RIETI - «Ringrazio tutti, tutto questo affetto non era scontato». Tiziana Dionisi ha 56 anni e la vita con lei non è stata certo di manica larga. In paese, a Torano di ...Occhi in casa Fiorentina per il Manchester United, che dopo aver quasi chiuso per Amrabat, ora vuole portarsi a casa anche Nico Gonzalez ...