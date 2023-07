Altra cessione in Serie A | il Napoli smantella la rosa

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 luglio 2023) Ileffettua un’in questa sessione di mercato, stavolta va via un centrocampista che libera un posto nellaFino a questo momento, ilha ceduto Min-Jae Kim per 50 milioni di euro al Bayern Monaco e al suo posto si cerca ancora un difensore centrale di alto livello. Così come un centrocampista, visto l’addio di Tanguy Ndombele che è tornato al Tottenham dopo il prestito di un anno tra le fila dei partenopei. Sono ormai cosa fatta i rinnovi dei vari Mario Rui, Zielinski e sembra molto vicino anche quello di Victor Osimhen. Unadi punti fermi delladi Rudi Garcia che resteranno tali ancora per un po’. Dopo ci sono quei giocatori che non sono imprescindibili e che possono andar via senza lasciare tracce particolari. Come per ...