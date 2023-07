Alto Adige | le immagini della piena del torrente che distrugge un ponte a Valdaora

(Di domenica 30 luglio 2023) su Tg. La7.it - Dopo Veneto e Lombardia , il maltempo continua a colpire il Nord Italia con tempeste estive, soprattutto in Val Pusteria . A, in, un...

Dopo Veneto e Lombardia , il maltempo continua a colpire il Nord Italia con tempeste estive, soprattutto in Val Pusteria . A Valdaora , in, un torrente in piena ha travolto e trascinato via un ponte di legno, come si vede dai video pubblicati su Twitter . Le forti piogge e le raffiche di vento si sono abbattute anche nella ...Il Trentino -si piazza al secondo posto (37,1 milioni), scalzando la Lombardia (31,1 milioni), mentre la Toscana è scesa al quarto posto, fermandosi a quota 27,4 milioni. Come attività di ...Tutte le altre Regioni restano al di sotto della media nazionale: tra l'11% e il 10,3% Piemonte, Toscana, Trentino, Calabria e Liguria; tra il 9,9% e il 5,3% primeggiano Lombardia, Emilia ...

Alto Adige, danni per violenti temporali in val Pusteria TGCOM

A Valdaora, in Alto Adige, un torrente in piena ha travolto e trascinato via un ponte di legno, come si vede dai video pubblicati su Twitter. Le forti piogge e le raffiche di vento si sono abbattute ...L'assessore altoatesino alla Protezione civile, Arnold Schuler, e il presidente dell'Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige, Wolfram Gapp, hanno fatto un sopralluo ...