(Di domenica 30 luglio 2023) I golpisti militari delhanno messo in guardia chiunque volesse intervenire militarmente nel Paese dopo in seguito al colpo di Stato che lo scorso 26 luglio ha destituito presidente eletto Mohamed Bazoum. A costituire una «minaccia imminente di intervento militare a Niamey», la capitale del Paese, sarebbe la Comunità degli Stati dell’Africa Occidentale (Ecowas), che oggi terrà un vertice straordinario ad Abuja, capitale dellaia, per valutare la situazione, che peggiora di giorno in giorno. «L’obiettivo di questa riunione è di convalidare un piano di aggressione contro il, attraverso un imminente intervento militare a Niamey in collaborazione con i Paesi africani che non sono membri dell’organizzazione e con alcuni Paesi occidentali», ha dichiarato all’emittente televisiva nazionale un membro della giunta golpista di ...

Tornalain valle di Susa ai cantieri Tav, dove un gruppo di incappucciati ha attaccato il cantiere a San Didero, in provincia di Torino. Poco prima era partito il corteo autorizzato del ...Il riferimento non è direttamente rivolto al conflitto in Ucraina ma è chiaro che l'tra blocchi contrapposti rischia di degenerare. Per questo sono in corso contatti continui tra russi e occidentali ma l'incubo di tutti è che la situazione possa presto sfuggire di mano ...I golpisti militari del Niger hanno messo in guardia chiunque volesse intervenire militarmente nel Paese dopo in seguito al colpo di Stato che lo scorso 26 luglio ha destituito presidente eletto ...

Alta tensione in Niger, scontri davanti all'ambasciata francese: la protesta con bandiere russe e cori per Putin - Il video Open

Il riferimento non è direttamente rivolto al conflitto in Ucraina ma è chiaro che l'alta tensione tra blocchi contrapposti rischia di degenerare. Per questo sono in corso contatti continui tra russi e ...I golpisti militari del Niger hanno messo in guardia chiunque volesse intervenire militarmente nel Paese dopo in seguito al colpo di Stato che lo scorso 26 luglio ha destituito presidente eletto Moham ...