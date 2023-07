Allerta rossa in Cina per il tifone Doksuri | emergenza climatica

È massimanel Paese asiatico a causa del tifone, in queste ore in transito dopo aver provocato danni nelle Filippine e a Taiwan. Oltre 27mila persone sono state fatte sgomberare da Pechino dove, già ...Oltre 47.000 persone sono state evacuate in Cina a causa delle piogge torrenziali provocate dal tifone Doksuri, che ieri aveva costretto le autorità a diffondere un'. Le zone più colpite sono Pechino, dove sono state evacuate più di 27.000 persone, e Shijiazhuang, una grande città a 250 km a sud - ovest della capitale, dove le autorità hanno evacuato ...Evacuate oltre 47mila persone in Cina a causa delle piogge torrenziali provocate dal tifone Doksuri , che il 29 luglio aveva costretto le autorità a diffondere un'. Le zone più colpite sono Pechino, dove sono state evacuate più di 27mila persone, e Shijiazhuang, una grande città a 250 km a sud - ovest della capitale, dove le autorità hanno ...

Cina, evacuate 47mila persone per il tifone Doksuri. FOTO Sky Tg24

Le zone più colpite sono Pechino e Shijiazhuang, una grande città a 250 km a sud-ovest della capitale.Evacuate oltre 47mila persone in Cina a causa delle piogge torrenziali provocate dal tifone Doksuri, che il 29 luglio aveva costretto le autorità a diffondere un'allerta rossa. Le zone più colpite son ...