Allenamento Castel di Sangro | le ultime | problemi alla coscia per Demme

Leggi su napolipiu

(Di domenica 30 luglio 2023) Il Napoli sta continuando il suo ritiro in Abruzzo, adi, tra il grande entusiasmo dei tifosi presenti sugli spalti. Oggi, nella terza giornata di preparazione sotto la guida del tecnico Rudi Garcia, è andata in scena una seduta dipomeridiana adi, sede attuale della seconda parte del ritiro del Napoli. Come riportato nel consueto report del club azzurro, dopo una fase iniziale di attivazione, la squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che avevano giocato dall’inizio nella partita precedente hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri membri della rosa hanno inizialmente partecipato a esercitazioni tecniche per poi concludere con una partita a campo ridotto, con porticine e lavoro di forza sul campo C. Non sono mancate però note negative ...