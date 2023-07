Allegri vs Vlahovic | la rivincita | 'Dusan non è roba per te!' E Pogba VIDEO

Magari alla fine il centravanti titolare sarà Milik ma per ora la Juventus sfoglia la margherita: tenersi Vahovic o tentate di tutto per prendere Lukakuspinge per il belga ma, intervistato dalla Gazzetta Cesare Prandelli si dice contrario...resta il primo obiettivo per l'attaccoMassimilianospinge per Romelu Lukaku e intanto scherza in allenamento con Dusandal ritiro bianconero negli Stati Uniti. Massimiliano(......con, c'è anche tempo per allentare la presa e concedersi un po' di svago . È accaduto durante l'allenamento di ieri, quando l'allenatore bianconero ha deciso di sfidare di nuovoin ...

Clima disteso nel ritiro americano dei bianconeri, giocatori e tecnico si divertono sotto gli occhi di Owen Wilson e dei suoi figli ...Momenti divertenti durante la preparazione della Juventus per la prossima stagione. Nonostante le voci sul suo futuro, Vlahovic scherza e gioca con Allegri.