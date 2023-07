Allarme dell’Onu | ondate di calore sempre più intense

(Di domenica 30 luglio 2023) Le Nazioni Unite hanno lanciato unglobale riguardo alledipiùche colpiscono il pianeta. L’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ha segnalato che questi eventi climatici continueranno a crescere di intensità, richiedendo una preparazione globale per affrontare questa emergenza climatica. L’emergenza dellediNelle scorse settimane, il caldo rovente ha messo in ginocchio l’emisfero Nord, con picchi di temperature record che hanno colpito diverse regioni. Ledihanno colpito duramente l’Europa e gli Stati Uniti, ma anche il Nord Africa, il bacino del Mediterraneo e l’Asia. Regioni come la Grecia e il Canada sono state flagellate dagli incendi, mentre Italia e Spagna ...

Sono le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guteress parlando a New York. Il tema dei cambiamenti climatici non si limita meramente alle condizioni climatiche e agli eventi estremi a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni, ...