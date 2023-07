Alberoro | sei persone coinvolte in un incidente | tre all’ospedale

(Di domenica 30 luglio 2023) Alle ore 17.20 unstradale ha coinvolto tre auto ad, lungo la SP327, via Don R.Aguzzi, zona Vado.seioccupanti le vetture. Dopo valutazione dei sanitari tresono state trasportate in codice gialloSan Donato di Arezzo: due donne di 39 e 19 anni ed un uomo di 40 anni. Sul posto sono intevenute un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Castiglion Fiorentino e un’ambulanza blsd della Misercordia di Lucignano. Per i rilievi i Carabinieri di Cortona. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

Incidente fra tre vetture ad Alberoro, sei persone coinvolte Saturno Notizie

Un altro incidente stradale si è verificato alle 17.20 di oggi sempre in Valdichiana, xulla provinciale 327 ad Alberoro di Monte San Savino in via Don Aguzzi, l ...