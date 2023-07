Al Napoli mancano ancora una valida alternativa ad Anguissa e un vice Lobotka Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 luglio 2023) Ladello Sport analizza i vari reparti deldopo l’amichevole vinta contro l’Hatayspor a Castel di Sangro. L’attacco si conferma una forza, con Osimhen e Kvaratskhelia che “già incantano”, Simeone che “si conferma riserva di lusso, fondamentale per essere competitivi in tutte le manifestazioni della prossima stagione” e Raspadori che “prova a ritagliarsi un posto tra i titolari da trequartista nel 4-2-3-1 (possibile piano B per la stagione?)”. Ma l’assenza contemporanea died Elmas ha mostrato una discreta lacuna a centrocampo. La rosea scrive: “Premessa: difficile parlare di qualcosa che non va in fase di preparazione. Ancor di più lo è dopo un sonoro 4-0 che ha visto ildominare i turchi dell’Hatayspor e mostrare una condizione nettamente migliore rispetto all’ultima uscita a Dimaro, ...