Agresti | «Sorprendono difficoltà a Milano per lo stadio Società…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 luglio 2023) Il problema dellonuovo è in via di risoluzione per l’Inter, con l’esclusiva su Rozzano. Stefanoaccenna però a proposito dei problemi in Italia su Radio Sportiva. PROBLEMI – Stefanoavverte sull’emergenza nel nostro Paese: «Il problema non è del Sindaco di, ma di tutto il Paese. Sappiamo la situazione a Roma, ora l’iter per l’Inter che è molto lungo. Sono poche le città con stadi nuovi, poche in cui sono stati ristrutturati in modo moderno. Sono pochissimi poi gli stadi di proprietà, così cambia la percezione economica di un club. Sorprende ci siano tali, la città riconosciuta per l’efficienza. Costruire un nuovoè impossibile, poi le società ne risentono a livello economico». Inter-News - Ultime notizie e ...