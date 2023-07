Africa | l’Occidente non lasci sola l’Italia Scrivono Dreosto e Gombacci

Leggi su formiche

(Di domenica 30 luglio 2023) Con lo scorso summit Nato a Vilnius, l’Alleanza Atlantica ha dimostrato – ancora una volta – di sapersi adattare rapidamente alle nuove molteplici sfide che attanagliano la sicurezza dei Paesi membri. Se da un lato vi è stata una particolare attenzione al fianco Est, con il sempre giusto supporto al popolo ucraino, dall’altro la Nato ha saputo riaffermare di essere un’Alleanza a 360 gradi ponendo l’accento anche su altri versanti critici come quello Nord, con l’Artico in primis, all’Indo-Pacifico e al Mediterraneo con il caldo fronte del Sud. Con i mutati scenari geopolitici globali, con un Global South in movimento e in riallineamento, è necessario che i Paesi occidentali si dividano i compiti per evitare l’instabilità del pianeta e gestire il vicinato dell’Alleanza. Ed è stato proprio il governo italiano a richiamare l’attenzione durante il Summit Nato sulla necessità di un ruolo ...