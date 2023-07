Affitti alle stelle | aumenti del 3 | 6% | Milano in testa

(Di domenica 30 luglio 2023) (Adnkronos) – Aumentano i costi degli. Tra il 2021 e il 2022 – rileva la Uil – per un appartamento di 100 metri quadrati si è registrato un rincaro del 3,6%. Inalla classifica c’ècon un costo medio al mese di 1570 euro al mese, seguita da Roma con 1530. Solo terza sul podio Venezia conmedi di 1080 euro. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Solo terza sul podio Venezia conmedi di 1080 euro.Avviene anche in Italia specialmente a Milano e nelle altre grosse città dove recentemente non pochi studenti hanno piantato tende davantiloro università per protestare contro il caro. ...Il Governo ha azzerato il fondo, tagliato la sanità pubblica, reso più facili i contratti a ... Prosegue Blasi - Mentre mutui e inflazione sonostelle, il governo toglie quella che per ...

(Adnkronos) - Aumentano i costi degli affitti. Tra il 2021 e il 2022 - rileva la Uil - per un appartamento di 100 metri quadrati si è registrato un rincaro del 3,6%. In testa alla classifica c'è ...