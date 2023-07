AEW | Il sogno di Cole e MJF si spegne sul più bello | rimarranno amici?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 30 luglio 2023) Una delle storyline più belle e divertenti degli ultimi tempi è sicuramente quella che ha visto MJF e Adammettere da parte l’odio che scorreva tra di loro fino a diventaregrazie al Blind Tag Team Eliminator Tournament che sono riusciti a vincere raggiungendo un’ottima intesa fuori e dentro il quadrato. Questa notte per loro è giunta la difficile sfida contro gli FTR in un match con in palio i titoli tag team della AEW, sfida decisamente proibitiva per una coppia nata da poco rispetto ai solidi ed esperti campioni. Questione di scelte Il Main Event di Collision è stato ovviamente il match per i titoli tag team con il pubblico in difficoltà nello scegliere per cui tifare. Poco meno di 20 minuti di incontro di alto livello, cone MJF per nulla intimoriti di fronte la montagna da scalare. I Better than You, ...