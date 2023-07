Addio a Vittorio Prodi | morto a 86 anni il fratello dell' ex premier Romano | fu europarlamentare e presidente di Provincia a Bologna

... Alessandro Tersigni è pronto a direal Paradiso 'Devo capire cosa ne sarà di' Nei mesi scorsi si è parlato del possibilediConti a Il paradiso delle signore . Il ......Caselli con "L'orologio" Dik Dik con "Il vento" Marisa Sannia con "Non è questo l'" Rita ... Ideata daSalvetti, era inizialmente pensata per premiare la canzone più "gettonata" nei ...... l'estate, l'inverno, la tenerezza, la sfuriata, la gelosia, il litigio, la rottura, l', le ... poi fruttivendola arricchita accanto aDe Sica in Abbasso la ricchezza! di Gennaro Righelli. ...

Vittorio Prodi, morto il fratello dell'ex premier Romano: aveva 86 anni leggo.it

E’ morto sabato, aveva 84 anni: ha saputo studiare, raccontare e comprendere i passaggi cruciali del nostro Paese ...Un altro lutto per l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi: dopo la scomparsa della moglie Flavia Franzoni, perde anche il fratello Vittorio ...