Addio a Vittorio Prodi | l’ex parlamentare è scomparso poco fa | le cause della morte

Leggi su tvzap

(Di domenica 30 luglio 2023) – Un nuovo lutto colpiscepresidente del Consiglio Romanopiù di un mese dallamoglie Flavia Franzoni. È morto a 86 anni il fratello, anche lui impegnato in politica e docente universitario. Tantissimi in questi minuti i messaggi di cordoglio. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Suo figlio ha avuto un incidente”, occhio alla truffa: così provano a fregarti Leggi anche: Dimentica il figlio in auto con 40 gradi, il disperato tentativo per salvarlo È morto a 86 anni dopo una lunga malattia, fratello delpremier Romano. Troppo dettagli al momento sul male che ha portato il professore al decesso non ce ne sono. Anche lui è stato impegnato in ...