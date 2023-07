“Accompagno le donne ai funerali da gigolò professionista | ecco cosa mi chiedono Una volta ho dovuto fingere di essere medico per una diagnosi…” | i racconti di Roy

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) L’addio al caro estinto? Anche questo è un servizio che Roy, il gigolo più famoso d’Italia, offre alle clienti. Quando una donna non vuole farsi vedere sola al funerale di un conoscente, di un lontano parente, di una persona che viene a mancare, può decidere di farsi accompagnare da un finto partner. Ed è lì che la professionalità dell’interprete fa la differenza. “Bisogna sapersi comportare – spiega Roy – stare al proprio posto quando lei incontra chi conosce, stringere mani e fare condoglianze nel modo giusto, con discrezione e sguardo basso. Preferire un lento procedere a braccetto quando si entra in Chiesa e un bacio leggero e impercettibile sul sagrato in modo che si veda solo con la coda dell’occhio”. Questi e altri consigli, dal classico divieto, evidentemente non scontato per i gigolo, di pomiciare in luogo sacro durante la cerimonia funebre alla più raffinata indicazione ...