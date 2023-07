Accardi | “Azzurri in ritardo per il sostituto di Kim? Ecco a che gioco stanno giocando”

(Di domenica 30 luglio 2023) L’intermediario di mercato, Beppe, si è soffermato su diversi argomenti ‘delicati’ in casa Napoli. L’agente di mercato, Beppe, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, affrontando diversi argomenti in casa Napoli come i possibili colpi sul mercato ed i progetti futuri del patron Aurelio De Laurentiis. Di seguito le sue parole: “inper ildi? Credo di sì ma sono convinto che abbiano già le idee ben chiare su chi andare a prendere. A volte si rallentano le operazioni per provare ad avere dei vantaggi dal punto di vista economico. Il Napoli è oggi una squadra importante, che viene vissuta come trampolino di lancio per talenti emergenti in cerca di consacrazione nel grande calcio: questo porta ...

è poi stato interpellato anche sulla ricerca del dopo - Kim nella difesa del Napoli: "Sostituire Kim non era facile, come non era facile sostituire Koulibaly, ma sono convinto che gli...Il portiere del Bari sta per essere acquistato dal Napoli, che potrebbe girarlo in prestito secco agli. Non esattamente una formula che fa impazzire, ma il giocatore piace e la ...

