A Fukuoka Pilato di bronzo nei 50rana | Ceccon 5° nei 50dorso

(Di domenica 30 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Benedettaha conquistato ilnei 50 rana femminili ai Mondiali di nuoto di. Nell’ultima giornata di gare in Giappone, la tarantina, 18enne, del Circolo Canottieri Aniene, è quindi riuscita a salire per la terza volta consecutiva sul podio iridato in questa gara, dopo gli argenti di Gwangju 2019 e dello scorso anno a Budapest. L’azzurra ha perso però il record del mondo. Alla fine, infatti, Ruta Meilutyte ce l’ha fatta. La lituana ha vinto l’oro e ha battuto il primato iridato, che ieri aveva eguagliato in semifinale, che apparteneva alla. 29?16 il tempo odierno della Meilutyte; 30?04 quello dell’azzurra nella finale. Nel mezzo, d’argento, la statunitense Lilly King, in in 29?94, dieci centesimi meglio della tarantina. L’altra azzurra in finale, ovvero Anita Bottazzo, ...

Mondiali nuoto Fukuoka 2023, Pilato bronzo nei 50 rana

