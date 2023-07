A Fox News la rabbia e l’orgoglio della Meloni | “Tanti pregiudizi | ma i risultati parlano chiaro”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 30 luglio 2023) La conclusionedue-giorni di visita negli Usa è una lunga intervista con Fox, il colosso televisivo considerato vicino a Donald Trump e ai Repubblicani, nella quale il premier italiano, col sorriso sulle labbra, parla in inglese a una intervistatrice che non le risparmia le questioni più insidiose. Giorgia, dopo aver incassato i complimenti bipartisan del Congresso americano, quelli degli osservatori internazionali per i dossier affrontati e quelli del presidente Biden per la “vicinanza” dimostrata agli Stati Uniti, traccia un bilancio più che positivo siamissione Usa che dei mesi iniziali di governo in Italia. Partendo daiche ne avevano accompagnato l’ascesa. “Mi hanno dipinta come un mostro, non lo sono. Rispondo con i”, ha detto con ...