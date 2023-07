A che ora la F1 oggi su TV8 | programma GP Belgio 2023 | streaming in chiaro

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Siamo giunti all’attesissimo Gran Premio del, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Spa-Francorchamps, dopo la giornata di ieri dedicata alla Sprint Race,sarà tempo di vivere la gara “lunga” che, come tradizione prenderà il via alle ore 15.00 e ci regalerà grandi emozioni. Il Gran Premio delsarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile la differita della gara dalle ore 18.00. Insi potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della ...