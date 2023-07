Zverev-Djere in tv | orario | canale e diretta streaming finale Atp Amburgo 2023

(Di sabato 29 luglio 2023) Alexanderse la vedrà contro Laslonelladell’Atp 500 di(Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Il tedesco ha superato in semiil giovane Fils e si è garantito l’accesso all’atto conclusivo del torneo oltre che l’ingresso tra i primi 10 della Race. Pur essendo favorito, non dovrà però sottovalutare il suo prossimo avversario, che in questa settimana sta giocando in maniera fantastica. Il serboha infatti sconfitto avversari del calibro di Etcheverry e Musetti prima di rifilare un severo 6-3 6-2 a Zhang in semiin appena 61 minuti di gioco.ha vinto entrambi i precedenti e potrà contare sul sostegno del pubblico....

La finale dell' Atp 500 di Amburgo 2023 metterà di fronte il beniamino di casa Alexander e il serbo Laslo. Entrambe le semifinali sono terminate in due set e non si può dire che siano state caratterizzate dall'equilibrio. Il tedesco ha regolato con il punteggio di 6 - 2 6 - ...

Il torneo ATP 500 di Amburgo conosce i nomi dei due finalisti: a contendersi il titolo in singolare nell'Hamburg European Open 2023 di tennis saranno il padrone di casa tedesco Alexander Zverev, numer ...Prima semifinale ATP per Zhizhen Zhang, mentre Alexander Zverev non ha ancora perso un set nel torneo e attende il vincente di Ruud-Fils ...