Zuppa di Porro 29 luglio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 29 luglio 2023)disu fisco che cambia e pnrr che arriva. E poi la follia del governo sulle fake news: ma Barachini che ti viene in mente. E poi Messina e Donnet che prlano. Sondaggi, i soliti. Via Rdc agli occupabili e protestano. E per fortuna che Giovanni sallusti si cucina l’ecoansia dell’io personalmente. #rassegnastampa29L'articolo proviene da Nicola