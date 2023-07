Zoe Saldana pentita di Pirati dei Caraibi | Non lo rifarei

(Di sabato 29 luglio 2023) La star di Avatar e Guardiani della Galassia Zoeha un ricordo negativo dell'esperienza indei. Prima del successo in Avatar e in Guardiani della Galassia Zoeha recitato in La maledizione della prima luna, una delle sue prime esperienze sul grande schermo. L'attrice ha dichiarato di essere orgogliosa di come il film abbia spopolatoo nelle sale, ma ha confessato anche la felicità di non essere stata richiamata per i sequel successivi, a causa della gigantesca produzione nella quale si sentiva un minuscolo ingranaggio, non ritenendola un'esperienza degna di essere vissuta. "Che film fantastico. È stato davvero piacevole e divertente, girato molto bene, interpretato molto bene. Era tutto intorno a noi, un cast così diversificato. …

