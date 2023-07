Zitti zitti stanno iniziando | guerra | un ribaltone clamoroso che fa tremare la Russia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Fonti americane e russe concordano nell'annunciare che gli ucraini hanno intensificato le spallate sul fronte. Seppure, ricordano da Mosca, con molte perdite. Il New York Times ha pubblicato indiscrezioni da due anonimi ufficiali statunitensi sull'invio di rinforzi sul fronte Sud, specie 100 veicoli corazzati e blindati, fra carri armati tedeschi Leopard e cingolati da fanteria americani M2 Bradley, per cercare di sfondare le linee russe. Scopo, calare a Sudest e tagliare il collegamento di terra Crimea-Donbass, sulla costa del Mar d'Azov. Per gli ufficiali USA “è un grande esperimento”. Kiev sta avvicinando al fronte altre brigate che entreranno presto in lizza. Per altri ufficiali americani sentiti dalla CNN «è segno che gli ucraini hanno individuato potenziali punti deboli dello schieramento russo». OBIETTIVO TOKMAK Un funzionario filorusso della zona occupata di ...