Ziliani sbotta | “Vergognosa FIGC | la Juve e la Samp da salvare | il Lecco e la Reggina da giustiziare”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 29 luglio 2023) Paolocritica duramente laper gli aiuti concessi allantus, mentresono state penalizzate duramente per irregolarità minori. Paolocritica aspramente laper ciò che considera un trattamento iniquo nei confronti di club come ile la, rispetto antus edoria.TUONA CONTRO LAl noto giornalista Paoloè tornato a criticare aspramente laper il diverso trattamento riservato a club blasonati come lantus rispetto a realtà minori come. In un tweet al vetriolo, ...