WWE | Vince McMahon si è sottoposto ad un delicato intervento alla colonna vertebrale

(Di sabato 29 luglio 2023) Come sappiamoè tornato ad occuparsi del booking WWE seppur non in prima persona, apportando modifiche alle scalette dei tv show sia da remoto sia presenziando nel backstage. Si è ora diffusa la notizia di come il Chairman, 77 anni, si sia dovuto sottoporre ad undurato ben 5 ore.Secondo quanto riportato da Sean Sapp di Fightful Select, settimana scorsasi èad unchirurgicodurato ben 5 ore. Da allora il Chairman non ha più lavorato al booking ...

WWE: I nuovi soprannomi di alcune Superstar portano la firma di Vince McMahon

Dopo aver portato a termine l'accordo per la vendita della WWE, il patron della federazione si dedica al suo benessere fisico, facendosi operare ...WWE SmackDown ended with Roman Reigns and Solo Sikoa standing tall over Jey Uso with a week to go until SummerSlam. The Undisputed WWE Universal Champion will defend the gold and his status as Tribal ...