WWE | Sembra imminente il ritorno di Kofi Kingston | lo vedremo già a SummerSlam?

(Di sabato 29 luglio 2023)è fermo ai box da diverso tempo a causa di un infortunio alla caviglia. Di fatto Xavier Woods è rimasto solo, senza i suoi fedeli compagni del New Day. Se per Big E, al momento, non ci sono certezze sul suosul ring, arrivano buone notizie per quanto riguarda. Il suo rientro è dato per. Buone notizie perè fermo per infortunio dallo scorso mese di marzo, quando si infortunò alla caviglia durante un episodio di SmackDown. L’infortunio ha richiesto un intervento chirurgico e un periodo di riabilitazione. Recentementeaveva fornito notizie positive sul suo recupero e ora arrivano ulteriori conferme. Secondo quanto evidenziato da Sean Sapp di Fightful Select, il ...

...e ormai nonpiù imbattibile come un tempo. Sarà interessante capire quali saranno i risvolti in vista di SummerSlam. Dove rivedere Money in the Bank L'evento è disponibile in differita sul...Al momento, non è chiaro a chi appartengono i vari wallet, ma quello cheessere il ... Anche in questo caso, si tratta dell'ennesima promessa del combattente delche non si è ancora ...Purtroppoquesta la direzione in cui sta andando lo sport". TENNIS IN ARABIA SAUDITA, LA ... Ne fanno parte l'accordo decennale con laper il wrestling, l'espansione nel mondo della Formula 1 ...

WWE: Sembra certa l’assenza di Kevin Owens a SummerSlam, i titoli di coppia non saranno difesi Zona Wrestling

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato che finalmente la WWE ha reso ufficiale il match tra Ronda Rousey e Shayna Baszler per SummerSlam , dopo che le due si sono scontrate parecchio durante le u ...(Provided by World Wrestling) Buongiorno e benvenuti al Friday Night SmackDown report. I due compagni dei Latino World Order si ritroveranno uno contro l’altro nella finale dell’United States Invitati ...