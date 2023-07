WWE | La campionessa olimpica Tamyra Mensah-Stock sta impressionando tutti al Perfomance Center

(Di sabato 29 luglio 2023) Il campione olimpico Gable Steveson si appresta a debuttare sul ring contro Baron Corbin dopo un periodo di attesa che sembrava non finire mai. In casa WWE, però, è arrivata da poco un’altraTokyo 2020 (2021), ossia. La federazione l’ha messa sotto contratto lo scorso maggio e da allora si sta allenando la Performancedi Orlando. Sta destando grande impressione Secondo quanto evidenziato da Wrestling Observer Newsletter,-Scott sta destando grande impressione tra gli addetti ai lavori di casa WWE. La sensazione è che sia naturalmente “portata” per il pro wrestling e la federazione ha grandi aspettative., grazie alla vittoria a Tokyo 2020 (2021) è stata la ...

