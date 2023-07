(Di sabato 29 luglio 2023) La card della WWE percontinua a svilupparsi e l’episodio di stanotte di SmackDown ha aggiunto altra carne al fuoco. Durante l’episodio di questa notte, è stato rivelato che ci sarà stato unanell’evento più caldo dell’estate, e la cosa più interessante è che coinvolgerà Superstar sia di RAW che di SmackDown. Una lista ufficiale per lanon è stata ancora, ma conosciamo già due nomi che probabilmente ne faranno parte, ovvero LA Knight e Sheamus, poiché hanno reso noto di volerci essere. Dopo l’annuncio della, Adam Pearce è stato inquadrato nel backstage. È stato avvicinato da LA Knight, che non gli ha nascosto di avere problemi nell’essere escluso dal mix di ...

WWE: Annunciata Battle Royal per SummerSlam Zona Wrestling

Durante la puntata di questa notte di Friday Night SmackDown, la WWE ha portato avanti le sue storyline in vista del prossimo grande PLE della federazione, il Big Four SummerSlam, con la federazione c ...Per SummerSlam, che si svolgerà sabato prossimo, è stata annunciata una Battle Royal speciale sponsorizzata dalla Slim Jim.