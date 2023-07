Wta Washington 2023 | montepremi e prize money

(Di sabato 29 luglio 2023) Iled ildel torneo WTA 500 di, evento in programma dal 31 luglio al 6 agosto sul cemento americano. Non ci sono italiane nel tabellone principale dell’evento, che vede comunque ai nastri di partenza ben quattro top 10. Si tratta delle statunitensi Jessica Pegula e Coco Gauff, della francese Caroline Garcia e della greca Maria Sakkari. Le wild card sono state invece riservate a due ex campionesse slam come Sofia Kenin e Bianca Andreescu, oltre ad Elina Svitolina e Danielle Collins. Iltotale dell’evento che si svolgerà negli Usa è di €707.647, con la vincitrice che porterà a casa anche 470 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE ...

... comprese le tappe a Indian Wells in California, a Miami in Florida, in Canada, e a, D. C. Tutti questi siti ospitano anche torneifemminili. Ogni torneo ATP lo utilizzerà a partire ...PROGRAMME E COPERTURA TV5002023 SUPERTENNIS LUNEDÌ 31 LUGLIO " LIVE alle ore 18.00, 20.00 e 22.00 (primo turno) MARTEDÌ 1° AGOSTO " LIVE alle ore 01.00, 03.00, 18.00, 20.00 e 22.00 ...... che le ha dunque impedito di prendere parte al1000 di Montreal (gli uomini approderanno ... ha scelto di cancellarsi dall'Atp 500 di. Non è stata ufficializzata la motivazione per il ...

Il britannico torna in azione dopo Wimbledon. Presenti tanti statunitensi, sia nel tabellone maschile sia in quello femminile ...Dal 2012 a Washington, per la prima volta il combined ATP-WTA lo è anche in fatto di categoria. Se negli anni precedenti l'evento femminile era stato un 250, questa volta assume i contorni di un 500.