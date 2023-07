WTA Varsavia 2023 | l’oscurità ferma Iga Swiatek | Laura Siegemund vince due match e va in finale

(Di sabato 29 luglio 2023)il programma del torneo WTA 250 di, compresso a causa della pioggia che ieri non ha dato tregua sul cemento outdoor polacco: completati i quarti di, mentre la seconda semisi concluderà domani, quando poi si giocheranno le finali di singolare e doppio. Nella prosecuzione dei quarti dila tedescae l’azzurra Lucrezia Stefanini ripartivano dallo score di 1-1 nel primo set: a spuntarla è la tennista teutonica con lo score di 7-6 (5) 5-7 6-3. La polacca Igaliquida la ceca Linda Noskova per 6-1 6-4, infine la belga Yanina Wickmayer regola la britannica Heather Watson per 6-4 6-3. Senza soluzione di continuità, si prosegue con le semifinali: accesissimo il derby tedesco, ...

E' stato interrotto sul punteggio di 6 - 1 5 - 5 in favore di Iga Swiatek il match valevole per la semifinale del250 di2023 contro Yanina Wickmayer . La giocatrice polacca è stata avanti 5 - 2 nel secondo set ed ha avuto tre match point sul 5 - 3, ma non è riuscita a trovare il colpo del ko ed è ...Losanna - Cocciaretto vola in finale salvando un match point La tennista di Ancona ha messo in ...italiana si è fermata a un solo passo dalla prima semifinale in carriera al torneo die ha ...La, inoltre, si è impegnata a continuare a monitorare la situazione "tenendo conto delle ...russa Vera Zvonareva era statoi impedito di entrare in Polonia per prendere parte agli Open di...

WTA Varsavia 2023, sospeso e rinviato a domani il match dei quarti di Lucrezia Stefanini OA Sport

Due volte in svantaggio di un break, Cocciaretto ha risalito la china e colpito una grande riposta sul primo match point concessole da Bondar sul 6-5. In finale sfiderà la vincente della sfida tra ...Una partita di tre ore e mezza in cui l'italiana, incerottata dal ginocchio alla coscia, ha avuto la meglio in tre set: 6-7, 7-6, 7-5. "Uno dei match più pazzi della mia carriera", ha commentato ...