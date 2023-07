Wta Varsavia 2023 | interrotta e rinviata a domani la semifinale tra Swiatek e Wickmayer

(Di sabato 29 luglio 2023) E’ stato interrotto sul punteggio di 6-1 5-5 in favore di Igail match valevole per ladel Wta 250 dicontro Yanina. La giocatrice polacca è stata avanti 5-2 nel secondo set ed ha avuto tre match point sul 5-3, ma non è riuscita a trovare il colpo del ko ed è stata agganciata dalla sua avversaria. Dopo 1h38?, la sfida è stata dunque sospesa per oscurità e, domenica 30 luglio. Poco male per la numero uno del mondo, che in caso di vittoria troverebbe in finale Laura Siegemund, che oggi ha trascorso in campo circa sei ore. SportFace.

Losanna - Cocciaretto vola in finale salvando un match point La tennista di Ancona ha messo in ...italiana si è fermata a un solo passo dalla prima semifinale in carriera al torneo die ha ...La, inoltre, si è impegnata a continuare a monitorare la situazione "tenendo conto delle ...russa Vera Zvonareva era statoi impedito di entrare in Polonia per prendere parte agli Open di...La, inoltre, si è impegnata a continuare a monitorare la situazione "tenendo conto delle ...russa Vera Zvonareva era statoi impedito di entrare in Polonia per prendere parte agli Open di...

Due volte in svantaggio di un break, Cocciaretto ha risalito la china e colpito una grande riposta sul primo match point concessole da Bondar sul 6-5. In finale sfiderà la vincente della sfida tra ...Una partita di tre ore e mezza in cui l'italiana, incerottata dal ginocchio alla coscia, ha avuto la meglio in tre set: 6-7, 7-6, 7-5. "Uno dei match più pazzi della mia carriera", ha commentato ...