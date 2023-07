WTA Losanna | Elisabetta Cocciaretto è in finale | battuta Bondar dopo una sfida infinita a causa della pioggia

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Un successo soffertissimo ma da applausi per, che vola innel torneo WTA 250 di. L’azzurra ottiene la terzasua stagione battendo in unatiratissima l’ungherese Annacon il punteggio di 6-7 7-6 7-5. Una vera e propria odissea, non solo di tre ore di partita, ma condizionata anche dallatorrenziale in Svizzera; ora la marchigiana attende una tra Clara Burel e Diane Parry. Un primo set da montagne russe.costretta a difendersi immediatamente in avvio, con sette palle break salvate nei primi due giochi, nel primo assoluto riesce addirittura a cavarsela dallo 0-40, e poi è lei a prendersi il margine nel sesto gioco, volando sul 5-2 e ...