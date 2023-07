Wta Losanna 2023 | Cocciaretto vola in finale | battuta dopo oltre tre ore e mezza Bondar

(Di sabato 29 luglio 2023) Una straordinaria Elisabettavince una battaglia di 2h34? contro l’ungherese Annae stacca il pass per ladel torneo WTA 250 di(terra). 6-7 7-6 7-5 il punteggio di questo match folle, interrotto a più riprese per pioggia ma alla fine conquistato dalla giocatrice azzurra, bravissima a mantenere i nervi saldi e salire in cattedra nei momenti chiave. Nell’atto conclusivo del torneo elvetico,se la vedrà contro la vincente del derby francese Parry-Burel. L’azzurra intanto si gode il best ranking di numero 31, che virtualmente le consentirebbe di essere testa di serie a Flushing Meadows. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI La cronaca – La partita inizia con grandi difficoltà al servizio per ...

Dopo essersi affacciata due volte nel corso del match senza pregiudicarne le operazioni, la pioggia ha decretato la sospensione della semifinale ...