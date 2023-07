Wta Losanna 2023 | Cocciaretto-Bondar interrotta per pioggia | tutti gli aggiornamenti

(Di sabato 29 luglio 2023) Elisabettae Annadevono fermarsi a inizio terzo set, peraltro con la magiara che ha appena conquistato un break in apertura. A inizio terzo parziale e sullo 0-1 per l’ungherese la semifinale del Wta divieneper lache per la verità si era abbattuta da ormai un’ora sul campo in terra rossa svizzero, ma con lieve intensità. Negli ultimi minuti, invece, temporale più massiccio e l’arbitro rimanda negli spogliatoi le giocatrici. AGGIORNAMENTO ORE 16 – L’incontro non riprenderà prima delle ore 16.30. AGGIORNAMENTO ORE 17 – Continua a piovere copiosamente a, prima delle 17.30 non si parte. AGGIORNAMENTO ORE 17.30 – Piove ancora. SportFace.

