Wta Amburgo 2023 | primo titolo in carriera per Rus | sconfitta in finale Noha Akugue

Leggi su sportface

(Di sabato 29 luglio 2023) Arantxa Rus sconfigge in due set la beniamina di casa Nomae si laurea campionessa del WTA 250 diinper la giocatrice olandese, che finalmente si sblocca anche a livello Wta dopo aver vinto la bellezza di 34 tornei minori (dai $10k ai $125k). MONTEPREMI 6-0 7-6(3) il punteggio della, durata 1h47? e – come suggerisce il punteggio – a due facce. La giocatrice tedesca ha infatti accusato la tensione della primained ha perso rapidamente ilset, non riuscendo a conquistare neppure un gioco. Nella seconda frazione ha invece fatto partita alla pari con l’avversaria, riuscendo a trascinarla al tie-break. Poco male per Rus, che ...