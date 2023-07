WTA Amburgo 2023 | Arantxa Rus trionfa per la prima volta | battuta la giovane Noha Akugue

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) A trentadue anni suonati,Rus vince il primo titolo della sua carriera. Lo fa sul rosso die battendo all’ultimo atto la padrona di casa Noma, rivelatasi al mondo fra le mura amiche da numero 207 del ranking. Un 6-0 7-6 che descrive una partita dai due volti, con l’olandese che ha mantenuto il sangue freddo quando contava. In un match tutto frapposto nel dualismo tra talento in ascesa e giocatrice già affermata, lafrazione è tutta a favore della neerlandese che probabilmente quasi non si aspettava una resa del genere. La tedesca infatti non ne imbrocca una, sentendo probabilmente il peso dellafinale WTA al primo tentativo, e al servizio non ne combina una giusta: vincendo la miseria di quattro punti nei propri giochi in ...