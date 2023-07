Wanda Nara parte per Instanbul e rivela la verità sulla malattia «Non vado a curarmi»

(Di sabato 29 luglio 2023)rompe il silenziopresuntae riporta una versione inaspettata su quanto successo; l’imprenditrice sta per partire con il marito Mauro Icardi e i figli perma lasu questo viaggio è ben diversa da quella che hanno voluto far credere. Nel mondo del gossip, le voci riguardanti le celebrità possono...

Oppure, per restare sempre nell'ambito del calcio, c'è stata la sceneggiata diper la privazione della fascia da capitano all'amato bene, l'interista Mauro Icardi. O ancora la moglie del ...L'attaccante argentino è atterrato ieri 28 luglio, alle 23 italiane circa, all'aeroporto di Istanbul, con la mogliee i figli, e ha ricevuto subito l'abbraccio del popolo. Cori, striscioni ...Mauro Icardi è tornato a Istanbul e questa volta per rimanere dopo aver firmato un contratto con il club fino al 2028. L'argentino, insieme alla sua famiglia, è atterrato nella serata di ieri in ...

Touchdown in Turchia: Wanda Nara e Icardi atterrano a Istanbul Tuttosport

Scene di sfrenato tripudio da parte dei tifosi del Galarasaray al rientro a Istanbul di Mauro Icardi, riscattato a titolo definitivo dal PSG ...L-Gante on fire. Il rapper argentino ha condiviso su Instagram un'anteprima della sua nuova canzone. Tra le strofe una sembra riferita al triangolo amoroso di cui il cantante è stato protagonista insi ...