Wagner marcia verso il confine polacco Attacco ibrido | scatta l' allarme

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 luglio 2023) Dopo la ribellione e lo sfumato colpo di Stato il gruppodi Yevgeny Prigozhin sembra più attivo che mai. Intorno al conflitto ucraino come in Africa. "Ora la situazione è ancora più pericolosa. Abbiamo informazioni che oltre 100 mercenari del grupposi sono spostatiil corridoio di Suwalki, vicino a Grodno, in Bielorussia", è l'lanciato dal premier, Mateusz Morawiecki. Come riportano i media in Polonia, questo rappresenta un passo "ulterioreunsul territorio. Probabilmente si travestiranno da guardie di frontiera bielorusse e aiuteranno gli immigrati clandestini a entrare nel territorio, destabilizzeranno la Polonia, ma probabilmente cercheranno ...