Volley | l’Italia vola in Finale agli Europei Under 17! Belgio travolto | Cremoni trascina gli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023)ha sconfitto ilper 3-0 (25-12; 25-20; 25-19) e si è così qualificata alladegli17 dimaschile. La nostra Nazionale ha confermato il pronostico della vigilia a Podgorica (Montenegro) e hai Red Dragons, meritandosi ampiamente l’accesso all’atto conclusivo. Glitorneranno in campo domenica 30 luglio (ore 19.00) per fronteggiare la Bulgaria, che nell’altra semiha regolato la Spagna con il massimo scarto.giocherà ladella rassegna continentale di categoria per la seconda volta nella storia (nel 2017 sconfisse ilal tie-break in quel di Istanbul), mentre due anni fa concluse al quarto posto. I ...