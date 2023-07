Volley | l’Italia surclassa Cina Taipei alle Universiadi | gran debutto per Recine e Sala

(Di sabato 29 luglio 2023)ha iniziato con una bella vittoria la propria avventura nel torneo dimaschile2023, manifestazione multisportiva riservata ad atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. La nostra Nazionale hato la poco quotatacon un secco 3-0 (25-15; 25-13; 25-16), portandosi così al comando del gruppo D insieme alla Germania, capace di liquidare il Brasile con il massimo scarto. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Lorenzo(17 punti, 4 ace) e dello schiacciatore Francesco(14 punti con 3 ace per il capitano) sotto la regia di Paolo Porro. In luce anche l’altro martello Giulio Magalini (9 punti), bene i centrali Lorenzo Cortesia (8 punti) e Marco Vitelli (7 punti, 3 ...

...Auto Cabiate ClubAscot Moncalieri Savis Vol - ley Volpiano Libellula Banca CRS Bra GSO Villa Cortese FO. CO.Legnano Centemero Concorezzo Pallavolo Don Colleoni Trescore BremboTeam ...... nel dettaglio'Isuzu Cerea, la scorsa stagione che ha raggiunto il turno di Coppadove ha affrontato Gossolengo, il TopVillafranca, la Be One San Martino e lo SpakkaSpacer, ...... 140 sono le formazioni complessivamente al via in, mentre ... Il girone Moma Anderlini Modena,Stadium Mirandola, ... Precedente Baseball -'U15 del Piacenza è terza in regione, ma per le ...