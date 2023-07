(Di sabato 29 luglio 2023) Anche nello spazio ci si può ammalare, avere il raffreddore oppure ferire od avere un attacco di appendicite. Ma cosa accade quando non si può chiamare il dottore di casa oppure un ambulanza perchè ci troviamo a 400 km dalla Terra?

Pur riconoscendo molte eccezioni meritevoli, soprattutto in epoca Covid, i medici di medicina generale è raro che eseguano, anche per paura di infettarsi. Spesso è anche difficile ...Coloro che non sono autosufficienti sono visitati direttamente a. Tutte le informazioni ... programma gli interventi di monitoraggio, cone contatti costanti, anche telefonici, o ...... un familiare ha necessità di panni e traverse, e di cure a. Storie di quotidiane ... Daniela racconta che ogniqualvolta il suo compagno deve sottoporsi aurgenti sono costretti a ...

Visite a domicilio, il chiarimento del Presidente dell'Ordine dei Medici di Udine: "Solo quando paziente non è trasferibile" UdineToday

– Per chi non è residente in Lombardia costeranno 20 euro le visite alla guardia medica, mentre nel caso di un controllo a domicilio si parla di addirittura 35 euro. “Ritengo che questa norma crei una ...Gli obiettivi di mandato del neopresidente delle Farmacie comunali. Galeota: "Visite specialistiche sfruttando un piccolo ambulatorio esistente".