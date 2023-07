Violenta rissa a Napoli agli imbarchi dei traghetti VIDEO

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Unaè scoppiatadeia Porta di Massa, a, per circostanze ancora da chiarire. Nelche mi è stato inviato si vedono due uomini venire alle mani con estrema violenza. Uno dei due, secondo i commenti dei presenti, avrebbe morsicato l’orecchio del contendente dopo averlo bloccato a terra. Il tutto accade mentre centinaia di turisti e passeggeri, attoniti e spaventati, sono in attesa di imbarcarsi“. Lo rende noto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che pubblica ilche gli è stato recapitato. “Solo l’intervento di alcuni di loro è riuscito a riportare la calma – spiega –. Da tempo segnaliamo i pericoli legati alla straordinaria presenza di ...

