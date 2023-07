VIDEO – Inter | piccoli calciatori si allenano con la squadra di Inzaghi

(Di sabato 29 luglio 2023) Momenti indimenticabili per alcuniche si sono allenati con i giocatori dell’di Simonedurante la tournée in Giappone.– Sono stati attimi sicuramente indimenticabili quelli vissuti da alcuniche si sono allenati con i giocatori di Simonenel corso della tournée in Giappone dellanerazzurra. A seguire il messaggio e il filmato pubblicati dall’su Twitter. “Che giornata per questiche si sono allenati con i nostri Nerazzurri #Forza“. Che giornata per questiche si sono allenati con i nostri Nerazzurri ...

La dirigenza interista lavora su porta e attacco: Sommer e Balogun i favoriti. Ecco come giocherebbero i nerazzurri con loro ...L'ex difensore dell'Marco Materazzi sta accompagnando la squadra di Simone Inzaghi nella tournée in Giappone. Eccolo scherzare con un ...... sempre nei desideri di Juventus e. Il 27enne laterale sinistro, comunque, può occupare diversi ruoli in campo: 'Con il mister ancora non ho parlato. Vedremo se il mio ruolo sarà da braccetto ...

VIDEO - Inzaghi: "Lukaku-Inter, storia che meritava un finale diverso. Ma ringrazio Big Rom" Fcinternews.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...«No comment». Così Nicola Ferraris, partner e managing director di Investcorp European Private Equity, ha risposto in una intervista a Milano Finanza sull’interesse da parte di Investcorp per l’Inter, ...