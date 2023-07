Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 luglio 2023)DEL 29 LUGLIOORE 19.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN VEICOLO IN PANNE SULLA CORSIA DI MARCIA TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CANALE DELLA LINGUA IN DIREZIONE DI OSTIA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA VERSO. RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ANCHE QUESTA SERA LA LINEA ...