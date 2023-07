Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 luglio 2023)DEL 29 LUGLIOORE 18.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, RIAPERTO DUNQUE LO SVINCOLO DI IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA. SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. E PROPRIO SULLA VIA APPIA SEGNALATO UN INCIDENTE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, CODE IN DIREZIONE DI. CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, ANCORA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI STA ANCORA SVOLGENDO IL RALLY DICAPITALE: IN QUESTE ORE LA GARA AUTOMOBILISTICA STA INTERESSANDO IL TERRITORIO COMPRESO TRA ...